Noch keine Absage für Lachende Kölnarena

Schon 2021 konnten sie nicht feiern. Die Hoffnung der Karnevalisten ruhte auf der kommenden Session. Endlich wieder schunkeln, singen, tanzen. Empfohlen wird das aber auch für das Jahr 2022 nicht. Wegen der Corona-Pandemie kann Karneval erneut nicht so stattfinden wie geplant.

Das Festkomitee Kölner Karneval hatte am Dienstag zusammen mit der Landesregierung NRW dazu aufgerufen, Karnevals-Veranstaltungen in Sälen auf freiwilliger Basis abzusagen. Zahlreiche Karnevals-Vereine sind dem seither nachgegangen und haben ihre Veranstaltungen für die kommende Session abgesagt. Die Veranstalter der Lachenden Kölnarena sind bisher noch unentschlossen.

Lachende Kölnarena: 15 Veranstaltungen geplant

Sie ist die größte Karnevalssitzung Kölns und schon seit letztem Jahr ausverkauft. Die Lachende Kölnarena soll dieses Jahr eigentlich zum 22. Mal in der Lanxess Arena in Köln-Deutz stattfinden. An insgesamt 15 Terminen können die jeweils 9000 erwarteten Besucher zusammen mit Stars der karnevalistischen Musikszene schunkeln und singen - so war es bislang geplant.

Eine Absage auf freiwilliger Basis könnte wirtschaftlich nachteilige Konsequenzen haben. Firmen oder Künstler, die bereits fest eingeplant sind, könnten zum Beispiel Schadensersatzansprüche geltend machen, die für die Lanxess-Arena und Konzertdirektion wirtschaftlich schwerwiegend sein könnten.