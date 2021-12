Karneval in Köln steht auf der Kippe

Neues Impfzentrum in Köln geplant

Auch das geschlossene Impfzentrum war Thema. Die Schließung im Herbst sei ein absoluter Fehler gewesen, sagte Andrea Blome. Sie will Geld von Bund und Land zur Einrichtung eines neuen Kölner Impfzentrums. Hätte man es noch, könnte man vor allem viele Jugendliche und junge Erwachsene impfen.

Die Impfangebote müssten jetzt wieder in einem Zentrum gebündelt werden, sagte Blome. Bei einer Inzidenz in Köln von mehr als 450 würde die Verschärfung der Coronaschutzverordnung Köln in voller Härte treffen. Da es massenhaft Verstöße gegen die Maskenpflicht gebe, werde das Ordnungsamt jetzt mit aller Härte vorgehen, so die Leiterin des Krisenstabes. Demnach drohen Strafen von bis zu 150 Euro.