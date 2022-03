Doch Hubschrauberstation auf dem Kölner Kalkberg?

Anlass für die Befürchtungen der Anwohner ist ein Brief des Kölner Feuerwehrdirektors an einen Anwohner. Darin heißt es: Die fast fertig gestellte Hubschrauberstation und die Genehmigung für Starts und Landungen solle so lange erhalten bleiben, bis ein anderer Standort für die Rettungshubschrauber gefunden sei.

Viele Anwohner sind entsetzt. Denn: " Der Brief macht deutlich, dass sich die Feuerwehr die Option offen hält, die Station auf dem Kalkberg doch noch betreiben zu können ", sagt Boris Sieverts, Sprecher der Bürgerinitiative Kalkberg. " Das ist ein klarer Verstoß gegen den Beschluss des Stadtrates. " Der Rat hatte das Aus vor anderthalb Jahren beschlossen.

Stadt will luftrechtliche Genehmigung für Kalkberg behalten

Nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Vogel geht es der Feuerwehr und der Stadtverwaltung nur darum, " den generellen Betrieb von Rettungshubschraubern " in Köln nicht zu gefährden.

Deshalb " wird die Genehmigung für den Kalkberg – bis zu einer vorliegenden Genehmigung für den Standort Flughafen Köln/Bonn – nicht zurückgegeben. Es geht also nicht darum, die Hubschrauberstation zu konservieren, sondern die luftrechtliche Genehmigung für Köln zu behalten. "

Die Aussage finden die Anwohner nicht beruhigend. Denn eine luftrechtliche Genehmigung eines Landeplatzes gilt nach Angaben der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf immer nur für " einen konkreten Standort ". Also wäre die Genehmigung nur etwas wert, wenn die Hubschrauberstation auf dem Kalkberg auch genutzt wird.

Hubschrauberstation auf dem Kalkberg: Stadtverwaltung gespalten

Im Gespräch mit dem WDR erklärt Stadtsprecher Alexander Vogel, dass die Stadtverwaltung sich an den Ratsbeschluss halten werde. Der für Liegenschaften zuständige Dezernent sei beauftragt, für die Gebäude und den Landeplatz neue Nutzungskonzepte zu erarbeiten. An den Planungen, was auf dem Kalkberg künftig passieren soll, würden auch die Bürger im Stadtteil Kalk beteiligt.

Offenbar gibt es innerhalb der Stadtverwaltung unterschiedliche Positionen. Die Feuerwehr will die Hubschrauberstation auf dem Kalkberg erhalten und die Oberbürgermeisterin will das Aus für den Kalkberg durchsetzen, so wie es der Rat beschlossen hat.

Bürgerinitiative fordert endgültiges Aus der Hubschrauberstation

Die Bürgerinitiative will sich mit Beteuerungen und mündlichen Zusagen der Stadt jetzt nicht zufrieden geben. Der Stadtrat müsse den Plänen des Direktors der Feuerwehr jetzt einen Riegel vorschieben, fordern Anwohner.

" Wir halten es für notwendig, dass der Rat nun auch klar beschließt, dass die Stadt die luftrechtliche Genehmigung für den Kalkberg zurückgibt ", sagt Boris Sieverts von der Bürgerinitiative.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit aus Köln am 23.03.2022 im WDR Hörfunk und im WDR Fernsehen.