Illegale Werbung auf Hauswänden in Köln

Handys, Lieferdienste oder Autos: Überall in der Kölner Innenstadt springt Werbung ins Auge. Plakatwände und Litfasssäulen sind dabei längst nicht mehr die einzige Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Immer häufiger werden auch Hausfassaden einfach zur Werbefläche umfunktioniert.

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke wohnt seit 45 Jahren in der Innenstadt. " Es hat eine neue Dimension erreicht ", sagt er über die Werbung in seinem Bezirk, die nach seiner Ansicht ein Übermaß erreicht hat. " Wenn nicht glasklar Kante gezeigt wird, haben wir hier in nicht einmal zwei Jahren ein Klein Las Vegas. "

Werbung auf Kölner Hauswänden ist oft nicht genehmigt

Hupke stört vor allem, dass ein guter Teil der Werbung nicht genehmigt sei. Wer Werbung machen will, der muss bei der Stadt Köln eine sogenannte " Baugenehmigung für eine Werbeanlage " einholen – auch, wenn ihm die Immobilie gehört. Und das geschehe in vielen Fällen eben nicht. Dirk Michel ( CDU ), Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, sagte erst kürzlich in einem Interview: " Fast alle Werbeschilder in der Innenstadt sind nicht genehmigt. "

Anders sieht es zum Beispiel bei den überlebensgroßen Graffiti aus, die im Rahmen von Festivals an Kölner Hausfassaden entstehen. Auch da werden die Hauswände verändert. Dabei handelt es sich aber nicht um Werbung, sondern um " Kunst am Bau ". Und die ist nicht baugenehmigungspflichtig.

Werbung oder nicht? Immobilienunternehmen widerspricht Stadt Köln

In puncto Werbung ist Hupke besonders das Immobilienunternehmen Global Act aufgefallen. An mindestens sieben Häusern des Unternehmens prangt der Firmenname, an mehreren Objekten ist außerdem der Schriftzug " Leben und Wohnen mit Gewinn " auf die Fassade aufgebracht.

Die Stadt bestätigt auf WDR -Anfrage, dass sie von vier Gebäuden wisse, an denen die Global Act " Eigenwerbung " betreibe. " Zu keiner der genannten konkreten Adressen liegt eine Baugenehmigung für eine Werbeanlage der Firma Global Act vor ", sagt eine Sprecherin.

Die Global Act sieht das anders. Sprecher Ulrich Becher teilt auf WDR -Anfrage mit: " Aus unserer Sicht handelt es sich nicht um eine Werbeanlage, sondern um einen Schriftzug. " Dieser sei lediglich " als farblich dezentes Gestaltungselement im Putz integriert " und rage weder in die Straße herein, noch sei er beleuchtet. Die Prüfung des verantwortlichen Architekten habe ergeben, dass die Fassaden nicht genehmigungspflichtig seien. Die Vorgaben dazu seien dazu aber ohnehin nicht eindeutig und auch stadtweit nicht einheitlich, sagt Becher.

Werbung an Hauswänden: Kölnerinnen und Kölner gespalten

Werbung an Hausfassaden: Die Reaktionen darauf fallen bei den Kölnerinnen und Kölnern unterschiedlich aus. Eine Frau, die direkt gegenüber eines der Global-Act-Gebäudes wohnt, sagt uns, sie finde die Hausfassade " schrecklich ".

Ein anderer Anwohner sagt: " Das bringt ein bisschen Farbe in den ganzen tristen Bau rein. " Eine Passantin sieht das Thema mit gemischten Gefühlen: " Wenn es extreme Werbung ist, sollte man es einschränken. Aber allgemein sollte man jedem die Chance geben, auf sich aufmerksam zu machen. "

"Wenn nicht glasklar Kante gezeigt wird, haben wir hier bald ein Klein Las Vegas." Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister Innenstadt

Stadt Köln hat zu wenig Personal zum Durchgreifen

Die Stadt könnte eigentlich in vielen Fällen mit dem Bauaufsichtsamt durchgreifen, auch bei Global Act.

Weil es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, könnte dem Immobilienunternehmen ein Bußgeld drohen und es müsste die Werbung entfernen. Doch laut der Stadtsprecherin gebe es schlicht zu wenig Personal, um den Fall zu prüfen: " Da vorrangig Gefahrenfälle abgearbeitet werden müssen, besteht derzeit nicht die nötige Zusatzkapazität, um ein Vorgehen gegen solche Eigenwerbung hier räumlich umfangreich zu starten. "

Solche Gefahrenfälle – das sind laut Stadt die Werbeanlagen, die reine Fremdwerbung enthalten. Das seien weitaus gravierendere Verstöße als bei den Eigenwerbungen von Global Act, sagt die Sprecherin.

" Hier wird kapituliert und der Rechtsstaat aufgegeben "

Für Bezirksbürgermeister Hupke ist das eine Bankrotterklärung. " In der Gastronomie und bei den kleinen Läden, da holt man den Zollstock raus und verteilt eine Knolle für 35 Euro. Und hier wird kapituliert und der Rechtsstaat aufgegeben ", sagt er.

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke

Hupke fordert die Verwaltung auf, den politischen Gremien schnell eine Beschlussvorlage vorzulegen, um die illegale Werbung einzudämmen. " Dann wäre die Sache, wenn es gewollt ist, in einem halben Jahr geklärt. "

Zumindest bei Global Act könnte sich bald eine Lösung anbahnen. Man wolle sich jetzt " kurzfristig mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen, um eine eindeutige und verbindliche Klärung herbeizuführen ", sagt Sprecher Ulrich Becher.

