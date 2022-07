Nebeldusche gegen die Hitze – Köln kühlt sich ab

In der Altstadt versprüht ein großer gelber Schlauch mit Löchern den kühlenden Nebel. In der Mittagshitze eine willkommene Abkühlung für die Menschen. " Zuhause in Rom gibt es so etwas nicht, obwohl die Temperaturen dort teilweise noch höher sind ", erzählt Ludovica aus Italien. Sie macht mit ihren Freundinnen eine Interrail-Reise und ist von der Erfrischung begeistert.

Auch Roghed Alhussain freut sich über den kühlen Nebel. Sie kommt aus Syrien und erzählt: " Solche Nebelduschen gab es viel auf Spielplätzen oder in Parks. Wenn es heiß wird, erinnert es mich richtig an meine Heimat. "

Nebelduschen gegen Hitze in Köln: Gesundheitsamt erhofft sich wichtige Daten

Aber nicht nur der Spaßfaktor soll beim ersten Einsatz der Nebeldusche unterhalb des Heinrich-Böll-Platzes getestet werden. Die Stadt Köln und die RheinEnergie erhoffen sich außerdem Erkenntnisse darüber, wie sehr sich die Umgebung tatsächlich abkühlt. Eine Wärmebildkamera soll darüber Aufschluss geben.

Auch die benötigte Wassermenge wird gemessen. Außerdem erhebt die RheinEnergie zusammen mit dem Gesundheitsamt bestimmte gesundheitliche Daten, sagt RheinEnergie-Sprecher Christoph Preuß. Versprüht werde in der Nebeldusche übrigens Trinkwasser.

Bald hunderte Nebelduschen in Köln?

Das Projekt ist Teil des Hitzeaktionsplans der Stadt Köln. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Frage, was bei extremen Temperaturen für die Menschen im öffentlichen Raum getan werden kann. In der österreichischen Hauptstadt Wien seien bereits 275 solcher Nebelduschen im Einsatz, sagt Simone Winkelhog von der Stadt Köln. Die Umgebungstemperatur dort werde durch die Feuchtigkeit deutlich gesenkt.

Mit der neuen Nebeldusche in Köln soll an besonders heißen Tagen ein Zufluchtsort im öffentlichen Raum geschaffen werden, besonders für ältere und kranke Menschen oder Kinder. Wenn die Tests erfolgreich verliefen, könne es auch in Köln in Zukunft hunderte von Nebelduschen geben, sagt Winkelhog.

Kühle Umgebung wichtig für die Gesundheit

Auch Prof. Dr. Bernd Böttiger hält die Nebelduschen für sinnvoll. Böttiger ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Uniklinik Köln. " Es ist für uns alle in dieser besonders heißen Zeit wichtig, dass wir uns eher in kühlen Umgebungen aufhalten und dass wir jeden Tag mindestens einen Liter mehr trinken als normal ", sagt der Intensivmediziner. Das verwirbelte Wasser der Nebelduschen kühle die Haut und sei daher auch für besonders gefährdete Gruppen angenehm und hilfreich.

In bebauten und verdichteten Innenstädten gebe es keine andere Chance, die Umgebung kurzfristig abzukühlen, sagt Stadtsprecherin Winkelhog. Langfristige Lösungen wie das Pflanzen von schattenspendenden Bäumen würden bei der aktuellen Hitze nicht helfen. Auch wenn die Bäche rund um Köln derzeit sehr wenig Wasser führten, sei der Wasserverbrauch für die Nebelduschen in Ordnung. Einem verhältnismäßig geringem Verbrauch stehe dabei ein großer Nutzen gegenüber, so die Stadtsprecherin.

