Geiselnahme in Köln: Mutmaßlicher Täter identifiziert

Der Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. "Er liegt aber weiter im Koma", sagte Miriam Brauns, stellvertretende Polizeipräsidentin, am Dienstag (16.10.2018) bei einer Pressekonferenz des Ermittlerteams in Köln.

Der Mann habe noch nicht vernommen werden können. Er war beim Zugriff der Polizei am Montag angeschossen und schwer verletzt worden. Er sei mittlerweile zweifelsfrei als 55-jähriger syrischer Flüchtling identifiziert worden, teilten die Ermittler weiter mit.

Mann war polizeibekannt

Tatort wird untersucht

Der anerkannte Asylberechtigte sei polizeilich in den vergangenen drei Jahren insgesamt 13 Mal in Erscheinung getreten, hieß es weiter: unter anderem wegen Diebstahl, Bedrohung, Betrug und Hausfriedensbruch. Er habe in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt und sei aus psychischen Gründen nicht in der Lage gewesen, einer Arbeit nachzugehen.

Die Ermittler hätten bisher keine Hinweise auf mögliche Komplizen gefunden. Die Suche werde aber intensiv weiter geführt - unter anderem werte man das Material der Videoüberwachung aus Bussen und Straßenbahnen aus, hieß es.

Benzin in Wohnung gefunden

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Manns sei die Polizei auf Material zur Herstellung von Brandsätzen gestoßen, teilte Klaus-Stephan Becker von der Kölner Polizei mit. Der Benzingeruch sei so stark gewesen, dass die Wohnung vor der Durchsuchung von der Feuerwehr gelüftet werden musste.