Geiselnahme in Köln: Polizei prüft Terror-Hintergrund

Spurensicherung am Tatort

Im Kölner Hauptbahnhof werden am Morgen nach der Geiselnahme noch Spuren gesichert. Die Polizei versucht herauszufinden, ob die Tat wirklich einen terroristischen Hintergrund hat. Passanten zufolge soll der Geiselnehmer gerufen haben, dass er zur Terrorgruppe IS gehöre.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dem WDR: "Derzeit wird mit Hochdruck ermittelt, um die Hintergründe der Tat schnellstmöglich aufzuklären."

Durchsuchung in Köln

Die Ermittler suchen nach Hinweisen auf Kontakte des Geiselnehmers zu der Terrororganisation IS. In Köln sei eine Wohnung durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmittag (16.10.2018) dem WDR.

Die Anschrift der Wohnung sei im Ausweis vermerkt, der am Tatort gefunden wurde. Nach wie vor sei nicht ganz sicher, ob der Inhaber des Passes mit dem angeschossenen Geiselnehmer identisch sei.

Geiselnehmer auf Intensivstation

Der von der Polizei angeschossene Geiselnehmer liege weiterhin auf einer Intensivstation, sagte die Polizeisprecherin. Er sei nicht vernehmungsfähig, weil er nach wie vor in Lebensgefahr schwebe.

Absperrung am Tag nach der Tat

Er hatte zuvor drei Passanten verletzt. Die Polizei habe "durch ihr konsequentes und professionelles Einschreiten Schlimmeres" verhindert, sagte NRW-Innenminister Reul dem WDR. "Den Verletzten wünsche ich eine gute und vollständige Genesung."

Zeugen können Fotos und Videos hochladen