Die Frau war von dem Täter etwa zwei Stunden in einer Apotheke im hinteren Bereich des Bahnhofs festgehalten worden. Bei dem Zugriff setzte die Polizei zwei Blendgranaten ein. Nach dem Zugriff wurden Spuren am Tatort gesichert.

Video starten, abbrechen mit Escape Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof | WDR extra | 15.10.2018 | 05:09 Min. | Verfügbar bis 15.10.2019 | WDR

ARD-Hauptstadtstudio: Kein Terror