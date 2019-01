Deutsches Handball-WM-Team in Köln

Pfiffe und Gesänge, Gesten und Ausraster auf den Rängen. In der WM-Vorrunde in Berlin hat die deutsche Mannschaft von einem enthusiastischen Publikum profitiert. Und das wünscht sie sich ausdrücklich jetzt auch in der Kölner Arena, wo sie 2007 den Titel holte. 19.000 Zuschauer haben Platz in der Arena, 5.000 mehr als in Berlin.

Deutschland gegen Island ausverkauft

Ab Samstag (19.01.2019) kämpft das deutsche Team in der Hauptrunde der Handball-WM um den Einzug ins Halbfinale. Das erste Spiel gegen Island ist ausverkauft. Für die Partien am Montag (21.01.2019) gegen Kroatien und Mittwoch (23.12.2019) gegen Spanien sind noch Tickets zu haben.