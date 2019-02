Prozessbeginn: Grönemeyer-Streit mit Paparazzi

Verletzung der Privatsphäre

Die Paparazzi hatten gegenüber der Staatsanwaltschaft in einem Zivilverfahren behauptet, Grönemeyer habe sie grundlos körperlich angegangen und verletzt. Bei der Aktion am Flughafen Köln/Bonn im Dezember 2014 fotografierten bzw. filmten die beiden Männer den Musiker. Grönemeyer, in Begleitung von Sohn und Freundin, hatte ihnen nach seinen Angaben deutlich zu verstehen gegeben, dass er das nicht wolle. Er sah seine Privatsphäre verletzt.

Weil die Paparazzi weitermachten kam es zu einer Auseinandersetzung, in der Grönemeyer versuchte die Fotografen wegzudrängen. Der Künstler sei in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt worden, so das Argument der Richter.

Verbreitung von Video bereits untersagt

Im Zivilprozess 2017 hatte der Musiker Boulevardmedien bereits erfolgreich untersagt, ein Video und falsche Berichte über den Vorfall zu veröffentlichen.

Der Prozess ist auf fünf Verhandlungstage angesetzt.

