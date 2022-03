Stadt Köln schafft 1.100 Plätze für Geflüchtete in der Messe

In der Halle 3 der Kölner Messe hat die Stadt 1.100 Plätze für ukrainische Geflüchtete geschaffen. Am Mittag sind die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer dort angekommen. Die Plätze werden dringend gebraucht. 2.200 Menschen aus der Ukraine hat die Stadt nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen aufgenommen und untergebracht. Jetzt wird in allen Unterkünften der Platz knapp.

Jede Kabine verfügt über 25 Quadratmeter.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, ihr Feuerwehrchef Christian Miller und Sozialdezernent Haral Rau sind in die Halle gekommen, um die Notunterkünfte den Journalisten zu zeigen. Sie sparen nicht mit dramatischen Worten und Appellen. Über Nacht sind jeweils 25 Quadratmeter große Kabinen entstanden. Darin Tisch, Bänke und Feldbetten. Nicht mehr. Es ist ganz klar nur eine Notunterbringung, sagt die Stadt. Keine Dauerlösung für die 1.100 Menschen. Der Kölner Sozialdezernent Harald Rau spricht von ganz wenigen Tagen, die die Geflüchteten hier verbringen sollen, bevor bessere und langfristigere Lösungen gefunden sind.