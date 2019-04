Die Kölner Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag (11.04.2019) den gesuchten Straftäter Otto K. am Kölner Hauptbahnhof festgenommen. Ein Reisender hatte ihn am Nachmittag erkannt und sofort die Polizei alarmiert. Laut den Beamten leistete der Gesuchte bei seiner Festnahme keinen Widerstand.

Der Gesuchte war am Sonntag nach einem Freigang nicht in die LVR Klinik in Köln Porz zurück gekehrt. Die Klinik hatte mitgeteilt, dass K. aufgrund seiner Behandlungsfortschritte seit Februar stundenweise unbegleiteten Ausgang hatte.