Astronaut Alexander Gerst hat am Dienstag (12.06.2018) live von der Internationalen Raumstation über seine Mission berichtet. Und der Kölner muss im Weltraum nicht komplett auf die Fußball-Weltmeisterschaft verzichten.

" Wir schauen beim Abendessen, wenn wir Zeit haben, mal ein bisschen rein ", sagte der deutsche Astronaut am Dienstag in einer Live-Übertragung von der Internationalen Raumstation ISS zum Europäischen Astronautenzentrum in Köln.