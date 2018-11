Der Kölner Jugendchor St. Stephan hat am Mittwochabend (21.11.2018) ein Benefizkonzert im Kölner Hauptbahnhof gegeben. Der Erlös ist für ein Mädchen, das bei der Geiselnahme und einem Brandanschlag vor fünf Wochen im Kölner Hauptbahnhof schwer verletzt worden war.

Die verletzte Schülerin aus Hennef liegt immer noch mit schweren Verbrennungen an beiden Beinen im Krankenhaus. Sie wurde bereits acht Mal operiert, so der Anwalt der Familie gegenüber dem WDR . Die vierköpfige Familie, die in Hennef lebt, sei in eine angespannte finanzielle Lage gerückt und benötige Hilfe. Der Vater arbeitet als Busfahrer im Rhein-Sieg-Kreis.

Chormitglieder wollen helfen

Als der Jugendchor St. Stephan von dem Schicksal der Schülerin erfuhr, hätten sich die Mitglieder spontan zu dem Benefizkonzert entschlossen, sagt der Leiter Michael Kokott. Die Mitglieder seien etwa so alt wie das verletzte Mädchen und wollten unbedingt helfen. Der Chor hat rund 90 Mitglieder zwischen 16 und 29 Jahren. Er gehört zu den größten kirchlichen Jugendchören Deutschlands.

Auf seiner Homepage hat der Chor einen Link zum Spendenkonto eingerichtet.