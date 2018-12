Kölner Geiselnahme: Terrorverdacht nicht erhärtet

Nach der Geiselnahme in Köln deutete zunächst vieles auf einen islamistischen Hintergrund hin. Doch der Terror-Verdacht scheint sich nicht zu bestätigen. "Die Ermittlungen haben die für ein radikal-islamistisches Motiv des Beschuldigten sprechenden Verdachtsmomente nicht erhärtet" , teilte der Generalbundesanwalt am Freitag (14.12.2018) in Karlsruhe mit.