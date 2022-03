Gamescom findet wieder mit Publikum statt

"Ich freue mich sehr, dass wir wieder richtig in Köln sein können. Es wird aber sicher nicht so voll, wie vor der Pandemie. Alleine schon aus hygienischen Gründen wird das nicht möglich sein ", sagt Felix Falk. Er ist Geschäftsführer des Brachenverbands Game, der die Messe veranstaltet. In den beiden vergangenen Jahren fand die Messe nur digital statt. Jetzt kann er sich ein Grinsen nicht verkneifen, "egal wie viele Menschen im August nach Köln kommen werden, die Gamescom wird ihr einzigartiges Flair behalten."

Der größte virtuelle Jahrmarkt der Welt

Die Gamescom ist die weltweit wichtigste Publikumsmesse für Computer- und Videospiele. Normalerweise bauen die Hersteller von Spielen, VR -Brillen oder Konsolen riesige Stände auf. Es entstehen komplette Themenwelten, in denen die Besucher plötzlich an einer Rennstrecke stehen oder bei einem Ritterturnier. Und sie dürfen alles selber testen, teilweise noch bevor die Spiele auf dem Markt erscheinen. "Das soll auch in diesem Jahr möglich sein, aber immer unter der Bedingung, dass sich keine langen Schlangen bilden" , sagt Falk.

Koelnmesse sieht in großen Besucherzahlen kein Problem