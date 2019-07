In Köln haben rund 70 Aktivisten von "Fridays for future" zum ersten Mal auch in der Nacht (auf Mittwoch, 10.07.2019) gestreikt. Sie wollen weiter für das Klima kämpfen, die Politik reagiere zu wenig und zu langsam, so der Vorwurf.

Direkt vor dem Kölner Rathaus hatten die Teilnehmer am Dienstag (09.07.2019) ihr Camp aufgebaut. Im Zelt oder unterm freien Himmel verbrachten die Aktivisten und Aktivistinnen in dicken Schlafsäcken die kühle Nacht.

Auf die Entscheidung des Kölner Rates am Dienstag, den Klimanotstand nur mit hoher und nicht mit höchster Priorität auszurufen, reagierten sie enttäuscht, man habe sich deutlich mehr Verbindlichkeit und konkretere Pläne erhofft.

Den Aktivisten war es nach eigenen Angaben wichtig, rund um ihr Camp Workshops und Infostände zum Thema Klimawandel zu veranstalten, niemand solle den Teilnehmern vorwerfen, sie würden sich vor der Schule drücken.