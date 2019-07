E-Mobilität: Ford kooperiert mit VW

Ford und Volkswagen wollen bei der E-Mobilität zusammenarbeiten. Das gaben VW-Konzernchef Herbert Diess und Ford-Chef Jim Hackett am Freitag (12.07.2019) in New York bekannt. Der Automobilbauer Ford wird sich von VW die Technik für den Bau von Elektroautos zuliefern lassen. Damit haben sich die Hoffnungen der Mitarbeiter, dass Ford diese Module am Standort Köln selbst entwickelt, zerschlagen.

Ford kann schneller Elektroautos auf den Markt bringen

Die MEB-Plattform von Ford

Ford wird die von VW entwickelte Plattform MEB von VW übernehmen. Sie enthält die Grundbausteine für den elektrischen Antrieb. Auf dieser Basis werden die Konzerne ihre jeweiligen Chassis aufsetzen. Ford spart sich damit die eigene Entwicklung und kommt schneller bei der Einführung neuer Modelle voran. Der Automobilbauer hatte angekündigt, jedes Modell auch elektrisch ausstatten zu wollen. Allerdings fehlte bisher dazu der elektrische Antrieb. Ford muss schnell handeln, denn ohne den Verkauf von Elektroautos drohen dem Unternehmen hohe Strafzahlungen, weil die CO2-Abgasregeln der Europäischen Union nicht erfüllt werden.

Einsparungen durch Zusammenarbeit

Mit der Kooperation bei den elektrisch betriebenen Fahrzeugen bauen die Autokonzerne ihre Zusammenarbeit weiter aus. Denn bereits bei Nutzfahrzeugen – Transporter und Pick-Ups – arbeiten die Konzerne zusammen. Ford ist dabei federführend. Die Konzerne wollen damit hunderte Millionen in der Entwicklung sparen.

Stellenabbau im Kölner Entwicklungszentrum

Für das Entwicklungszentrum in Merkenich, ist mit dem Wegfall von mehreren hundert Ingenieursstellen zu rechnen. Bisher arbeiten dort 3500 Entwickler. Fraglich ist auch, welche Auswirkungen die Kooperation auf das bestehende Motorenwerk haben wird. Durch den weiteren Ausbau der Elektromobilität wird sich dieser Prozess beschleunigen, da Elektroautos weniger Bauteile haben, als Verbrennungsmotoren.

Bis zum Jahr 2030 rechnet der Deutschland-Chef von Ford Gunnar Herrmann durch den Ausbau der Elektromobilität mit einem Wegfall von rund einem Viertel der Arbeitsplätze im Konzern. Bis spätestens Ende 2020 baut der Konzern bereits 5400 Arbeitsplätze in Köln und Saarlouis ab.