Ford-Konzern streicht 5.000 Stellen in Deutschland

Sozialverträglicher Abbbau angekündigt

Der Stellenabbau solle möglichst sozialverträglich geschehen. Betriebsbedingte Kündigungen seien durch eine Standortvereinbarung bis zum Jahr 2022 ausgeschlossen.

Rote Zahlen in den vergangenen Jahren

Hintergrund ist, dass Ford in Europa in den vergangenen Jahren dauerhaft rote Zahlen geschrieben hat. Erst im Januar 2019 hatte Ford einen massiven Stellenabbau in Europa angekündigt. Unklar blieb aber, welche Standorte betroffen sind. Auch heute wurde nicht bekannt, wo gekürzt wird. In den Werken in Köln und Aachen arbeiten rund 18. 000 Beschäftigte.

Stand: 15.03.2019, 13:23