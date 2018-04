Köln prüft Hotel-Unterbringung von Flüchtlingen

Reker will Rechnungsprüfungsamt einschalten

Kölns OB will Aufklärung

Dem Flüchtlingskoordinator Hans-Jürgen Ost zufolge wohnen im Betrieb der Politikerin 26 Personen. Der Preis bewege " sich im oberen Segment ", sei aber nicht ungewöhnlich. Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) erklärte am Freitag (13.04.2018), die Vergabe sei nicht zu beanstanden. Die Untersuchung des konkreten Falls zeige aber, dass die Vereinbarungen mit Hotels und Beherbergungsbetrieben " verbesserungsbedürftig " seien, so Reker.

In diesem konkreten Fall will Reker das Rechnungsprüfungsamt einschalten. Außerdem will die OB prüfen lassen, ab welcher Summe der Stadtrat grünes Licht geben muss, und Kündigungsklauseln einführen. In Köln sind aktuell rund 2250 Geflüchtete in 39 Hotels untergebracht - für 20 bis 35 Euro pro Tag und Person und Tag. Aufs Jahr gerechnet sind das 25 bis 30 Millionen Euro.

SPD-Opposition spricht von Skandal

Die SPD -Opposition spricht von einem " Skandal". Bei sinkenden Flüchtlingszahlen sei ein Vertrag über sieben Jahre und am Stadtrat vorbei nicht akzeptabel. Der Vorstand der Kölner CDU will sich am kommenden Montag (16.04.2018) mit dem Fall befassen. Der Vertrag passe nicht zur Haltung der CDU , hieß es.

