Stadt Köln zahlt horrende Mieten für Flüchtlinge

Die Flüchtlingsfamilie lebt in einer Einzimmerwohnung in einem Boardinghaus in der Nähe des Kölner Schokoladenmuseums. Die Jahresmiete an den privaten Vermieter beträgt mehr als 81.000 Euro.

Das siebte Kind ist unterwegs

Hala Qaidi ist verzweifelt. Die 36-jährige Irakerin erwartet ihr siebtes Kind, kommt aber einfach nicht zur Ruhe. Keine Nacht kann sie schlafen. Die Familie wohnt mit sechs Kindern und den Eltern auf vielleicht 30 bis 35 Quadratmetern Wohnfläche. Ständig ist Krach. Ihr jüngstes Kind ist sechs, das älteste 11 Jahre alt. "Ich bräuchte mehr Freiraum. Auch für die Kinder. Wir hocken hier so sehr aufeinander" , sagt sie dem WDR -Reporter. Gastfreundschaft wird großgeschrieben im Irak. Auch, wenn das Geld überaus knapp ist, werden dem Gast Speisen und Getränke angeboten.

Stadt zahlt 200,- Euro Miete pro Quadratmeter

Angeblich, so sagt es die Stadt, hat die Wohnung nach ihren Unterlagen mehr als 50 Quadratmeter. Etwas mehr als 30 Quadratmeter messen Flüchtlingshelfer, die die Familie unterstützen. Platz fehlt überall. Die Abstellkammer ist genauso voll geräumt wie die Schränke. Was dort nicht reinpasst, hängt an den Stockbetten. Für dieses Angebot zahlt die Stadt nach dem WDR vorliegenden Dokumenten 28 Euro pro Tag und Person. Das ergibt eine Monatsmiete von 6.720 Euro - eine geschätzte monatliche Quadratmetermiete von rund 200 Euro.