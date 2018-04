Flüchtlingshotel: Kölner CDU verlangt Rücktritt von Horitzky

Am Montagabend (16.04.2018) war der Fall Horitzky Thema bei der CDU -Vorstandssitzung. Der Kölner CDU-Parteichef Bernd Petelkau teilte anschließend mit, dass der Parteivorstand den Rücktritt Horitzkys von ihrem Amt fordere. Man habe gemeinsam beschlossen, " Frau Horitzky zu bitten, Konsequenzen zu ziehen ".

Andrea Horitzky weigere sich jedoch, vom Vorstandsposten zurückzutreten. Die Geschäfte seien in ihren Augen regulär gelaufen, daher gebe es für sie keinen Grund für einen Rücktritt, so Petelkau.

Das Hotel von Andrea Horitzky

Vor mehr als einer Woche war bekannt geworden, dass Andrea Horitzky Zimmer in ihrem Hotel in Köln-Dellbrück an Flüchtlinge vermietet und damit knapp 30.000 Euro pro Monat von der Stadt kassiert. Und das, obwohl die Kölner CDU sich wegen der hohen Kosten seit langem gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Hotels ausspricht. Horitzky hat dazu bisher jeden Kommentar gegenüber dem WDR abgelehnt.

Anwälte warnen vor Hetz-Kampagne

Nach WDR-Informationen soll der Vertrag mit der Stadt erst im Herbst 2017 geschlossen worden sein und damit lange nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Besonders pikant: Der Vertrag läuft über sieben Jahre und soll unkündbar sein. Horitzky würde also rund 2,7 Millionen Euro verdienen können.

Die Anwälte der CDU-Politikerin haben die Vorwürfe allerdings zurückgewiesen und vor einer Hetz-Kampagne gegen Horitzky gewarnt. "Die Initiative für den Vertragsabschluss ging dabei im Wesentlichen von der Stadt aus", teilten die Anwälte in einem Schreiben am Montagabend mit. Ihre Mandantin sei seit 2015 von den Verantwortlichen der Stadt Köln wiederholt darum gebeten worden, ihr Hotel zur Verfügung zu stellen.

Rekers Reaktion "enttäuschend"

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) erklärte am Freitag, sie werde den Rechnungsprüfungsausschuss einschalten und die Kündigungsklauseln bei entsprechenden Verträgen prüfen lassen.