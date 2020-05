Bombenfund an der A4 in Köln-Klettenberg

Die Entschärfung der 10-Zentner-Bombe in Köln-Klettenberg an der A 4 ist noch am Abend (11.05.2020) geplant, so die Stadt Köln. Im Umkreis von rund 500 Metern findet die Evakuierung statt. In Köln ist nur ein Anwohner betroffen. In Hürth sei niemand betroffen.

A4 und Bahnlinie 18 werden kurz gesperrt

Während der Entschärfung wird die KVB-Linie 18 in Hürth unterbrochen. Die A 4 muss vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden, ebenso die Luxemburger Straße. Der Zeitpunkt der Entschärfung steht noch nicht fest.

Stand: 11.05.2020, 21:14