"Nie mehr 2. Liga": Tausende Fans feiern Aufstieg des 1. FC Köln

Platzsturm nach Spielende

Ab der 80. Minute füllte sich das sowieso schon restlos ausverkaufte Kölner Stadion noch mehr. Tausende, die das Spiel vor dem Stadion mehr schlecht als recht verfolgen konnten, stürmten die Südtribüne und drängten sich dicht an dicht in den Mundlöchern des Stadions.

Nach Abpfiff ergoss sich eine ganze Woge über den Platz. Polizei und Sicherheitsdienst hielten sich zurück. Ein Eingreifen wäre wohl auch zu riskant gewesen. Die Menge verhielt sich - von einigen Pyroaktionen abgesehen - zunächst recht diszipliniert.

Party auch in Kölner Innenstadt

FC-Fans feiern den Aufstieg.

Auch in der Kölner Innenstadt begann mit Abpfiff sofort die Aufstiegsparty. Die Ringe füllten sich. Die Fans strömten aus den Kneipen nach draußen, um ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ob am Stadion oder in der Stadt: "Nie mehr zweite Liga" schallte es überall aus tausenden Kehlen.

Es muss ein emotionaler Höhepunkt vor allem für Mark Uth gewesen sein. Der gebürtige Kölner beendet mit 33 Jahren seine Karriere - und erzielte in seinem letzten Spiel das 4:0 kurz vor Schluss. Das Stadion war aus dem Häuschen.

Neuer Rasen muss verlegt werden

Wie üblich ist ein Platzsturm nicht umsonst zu haben. Viele Fans zeigten sich später mit Rasenstücken in den Händen: als Andenken an den siebten Bundesliga-Aufstieg.

Ein neuer Rasen muss also her, aber das wird der FC verschmerzen können. In der ersten Liga gibt es ungleich viel mehr Geld zu verdienen. Am Montag wird der Verein mit den Vorbereitungen für die nächste Erstliga-Saison planen.

Bleibt Funkel beim FC?

Funkel könnte die Aufgabe in der ersten Liga reizen.

Trainer Friedhelm Funkel hatte zwar gesagt, er stünde nur für die besagten zwei Spiele zur Verfügung. Das könnte aber nicht hundertprozentig sein letztes Wort sein. Den FC durch eine möglichst erfolgreiche Erstliga-Saison zu führen, könnte ihn ja vielleicht reizen. Außerdem sagte er mehrmals, wie sehr er das Potential der Mannschaft schätze.