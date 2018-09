Polizei fahndet mit Video nach U-Bahn-Schubser

Angriff in Ehrenfeld

Der Vorfall hatte sich bereits am 28. Juni in einer unterirdischen Haltestelle der Kölner Verkehrs-Betriebe im Stadtteil Ehrenfeld ereignet. Am Nachmittag hatte sich der Unbekannte auf dem Bahnsteig offenbar mit einer Frau gestritten.

Kurz darauf rempelte der Täter einen 42-Jährigen, der am Bahnsteig wartete, so heftig an, dass dieser ins Gleisbett stürzte. Ein Zeuge konnte den Verletzten wieder aus der Gefahrenzone ziehen. Der Täter flüchtete.

Nicht der erste Übergriff in Köln

Erst im März hatte das Landgericht Köln einen 26 Jahre alten Mann wegen einer ähnlichen Tat in die Psychiatrie eingewiesen. Er hatte eine junge Touristin gegen eine einfahrende U-Bahn geschubst - sie überlebte die Attacke.