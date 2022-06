Rätsel um "Geister-Haltestelle" in Köln-Eil

Christa Eck steht vor dem Haltestellen-Schild in Köln-Eil an der Wahner Heide und wundert sich. Gerade waren sie und ihr Mann mit dem Hund im Wald spazieren. Ihr sei das Haltestellenschild vor dem Spaziergang schon aufgefallen und sie hätte sich direkt vorgenommen, nach den Abfahrtszeiten zu schauen. " Da hatte ich mich wirklich gefreut, dass ich hier auch mal mit dem Bus, statt dem Auto herkommen kann, aber jetzt steht hier ja gar nichts. "

Das Ersatz-Haltestellen-Schild steht auf dem Heumarer Mauspfad direkt gegenüber des Hirschgrabens an einem kleinen Parkplatz für Waldbesucher. Es sieht aus wie jedes andere, das die KVB im Stadtgebiet aufstellt. Aber weder erfährt man, welcher Bus hier hält, noch wann.

Mysteriöse Haltestelle

Im Sekundentakt fahren Autos und L kw vorbei. Die Busse zum und vom Flughafen Köln-Bonn fahren hier zwar im 30-Minuten-Takt vorbei, geplant halten sie aber nur an der Haltestelle Gut Leidenhausen schräg gegenüber.

Für die Busse in Richtung Kölner Innenstadt fehlt bisher eine sichere Straßenüberquerung und deshalb stand hier bislang auch keine Haltestelle. Jetzt ist sie plötzlich da. Aber nur vereinzelt halten an dieser Stelle Busse. Also offenbar keine offizielle Haltestelle. Aber wer stellt einfach so ein Ersatz-Haltestellen-Schild auf die Straße?

Nur wenige Busse halten

Das Umwelt-Bildungs-Zentrum Gut Leidenhausen liegt nur ein paar Meter weiter. Hier wünscht man sich schon seit mehreren Jahren eine Haltestelle an der Stelle.

Nachdem vor zwei Jahren die eine Haltestelle auf der Gegenseite eröffnet wurde, freute sich Geschäftsführer Robert Schallehn, als er Anfang Mai das Schild entdeckte. " Ich habe mich dann mal an die Haltestelle gestellt und tatsächlich hielten auch ein paar Busse, aber auch die Busfahrer waren von dem Schild so überrascht wie ich und wussten von nichts. " Bei uns ist das anders: Zwei Stunden ist der WDR vor Ort, drei Mal fahren die Busse vorbei, kein einziges Mal hält einer.

Haltestelle für Anruf-Sammel-Taxis

Die Haltestelle scheint aus dem Nichts gekommen zu sein. Schallehn wendet sich an den Regional Verkehr Köln ( RVK ), der den Bus 423 in beide Richtungen betreibt. Dort wisse man aber auch nichts über die Haltestelle und gebe die Frage an die KVB weiter.

Auf WDR -Anfrage weiß wiederum die KVB zunächst von nichts. Meldet sich dann aber mit der Lösung des Rätsels: Es handelt sich tatsächlich um eine Ersatz-Haltestelle für die Anruf-Sammel-Taxis ( AST ), die ihre eigentliche Haltestelle durch eine Baustelle nicht anfahren können. Deshalb gebe es auch keinen Fahrplan, denn die AST fahren nur dann, wenn sie gerufen werden.

Warum es aber gar keinen Hinweis am Schild gibt? Das sei ein Versehen. Und warum wird eine Ersatz-Haltestelle an der Stelle eingerichtet, aber keine reguläre? Laut KVB ist es gar nicht so sicher, dass die Ersatz-Haltestelle dort stehen kann. Das wird jetzt geprüft. Vielleicht muss also noch eine neue Lösung her, bis die AST wieder regulär fahren können.