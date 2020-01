Dreikönigsschrein im Kölner Dom eine Woche geöffnet

Reliquien sind erstmals eine ganze Woche lang zu sehen

Der goldene Dreikönigsschrein im Kölner Dom wird für eine Woche geöffnet

Die Schädel der Heiligen Drei Könige waren in der Vergangenheit immer nur am Dreikönigstag zu sehen. Jetzt und in den kommenden Jahren haben Gläubige und Interessierte eine ganze Woche Zeit, sich die Reliquien anzusehen. Jeweils im Anschluss an die Gottesdienste können Dombesucher den goldenen Dreikönigsschrein auch unterschreiten. Das Domkapitel möchte mit den Neuerungen eine stärkere Bindung der Menschen zu den drei Königen im Dom ermöglichen.

Die Gebeine brachte Erzbischof von Dassel 1164 nach Köln

Die goldene Trapezplatte des Dreikönigsschreins im Kölner Dom

Die Gebeine der drei Könige kamen 1164 von Mailand nach Köln. Der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel brachte sie mit. Auch wenn die Italiener die Reliquien nicht freiwillig hergaben, könnte es jetzt zu einer Partnerschaft zwischen Köln und der italienischen Kirche St. Eustorgio kommen, wo noch heute ein leerer Dreikönigsschrein steht und die drei Könige vorher fast 700 Jahre ruhten.

Mailänder wollen im Herbst Pilgerreise nach Köln unternehmen

Der WDR -Bericht über die Drei-Königs-Gesellschaft in Mailand und den verlassenen Schrein führte zu einer Kontaktaufnahme der Mailänder mit dem Kölner Domkapitel. Im September wollen die Italiener eine Pilgerreise nach Köln unternehmen. Auch auf der Webseite des Doms gibt es Veränderungen. Künftig kann man dort virtuell mit den drei Königen dem Stern von Bethlehem folgen.

