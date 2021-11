Drive-In-Impfung gegen Corona in Köln und Bergisch Gladbach

Ab Dienstag, dem 23. November, können Impfwillige zur Lanxess-Arena fahren und sich dort durchs Autofenster impfen lassen. Das Angebot gilt sowohl für Erst- und Zweitimpfungen als auch für Booster-Impfungen. Interessierte sollen über das Onlineportal der Stadt Köln ab Sonntag (12 Uhr) einen Termin vereinbaren können.

In Bergisch Gladbach öffnet der Impf-Drive-In der Feuerwehr schon diesen Samstag. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Es kann aber zu längeren Wartezeiten kommen. Die Impfungen in Köln und Bergisch Gladbach sind kostenlos.

Das neue errichtete Drive-In-Zentrum an der Lanxess-Arena geht auf eine Initiative des Kölner Krisenstabs zurück. Ab kommender Woche will die Stadt das Angebot in der Stadt auf 16.000 Impfungen wöchentlich erhöhen – doppelt so viel wie bisher. Davon sollen 3.000 Impfungen pro Woche im neuen Drive-In-Zentrum verabreicht werden.