Batman hautnah: Erste CCXP beginnt in Köln

Er könnte längst in Rente sein, aber seine Fans lassen ihn nicht! 80 Jahre ist Batman mittlerweile alt. Aber noch immer muss der Superheld Schurken in Gotham jagen und er ist einer der Superstars auf der Comic Con Experience (CCXP) in Köln.

Von heute (27. - 30.6.2019) an können seine Fans in den Kölner Messehallen original Requisiten des düsteren Rächers bestaunen, zum Beispiel ist eines seiner Batmobile zu sehen. Auch um Batman zu huldigen, haben die Organisatoren der CCXP ein riesiges Kino in die Hallen gebaut, mehr als 1.500 Menschen finden darin Platz. Und natürlich läuft dort auch der Batman-Film aus dem Jahr 1989.