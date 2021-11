Kölner SEK vereitelt Raubüberfall auf Bistro

Gegen 21 Uhr überwältigten Einsatzkräfte vier der Verdächtigen in zwei Autos. Sie waren gerade in den Stadtteilen Blumenberg und Chorweiler unterwegs. Den fünften Verdächtigen nahmen die Spezialeinheiten in einer Wohnung in Chorweiler fest.

Die Beschuldigten im Alter von 30 bis 43 Jahren sollen geplant haben, noch am gleichen Abend mit Schusswaffen ein Bistro in Seeberg zu überfallen. Offenbar hatten sie dort eine illegale Spielrunde vermutet und gehofft, eine große Menge Bargeld zu erbeuten.

Die Polizei beschlagnahmte die beiden Autos der Verdächtigen, Waffen fand sie nicht.

Stand: 18.11.2021, 17:24