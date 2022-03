Zoll kontrolliert Corona-Testzentren in Köln und Umgebung

Nach Angaben des Zolls gibt es zahlreiche Hinweise, dass in den Corona-Testzentren Mitarbeiter beschäftigt werden, ohne dass die Betreiber Sozialabgaben für sie bezahlen. " Auch Verstöße gegen Mindestlöhne haben wir in der Vergangenheit festgestellt ", sagt Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts in Köln. " Und in einzelnen Fällen wurden auch Schwarzarbeiter angetroffen. "

Betreiber finden nur schwer Personal für Corona-Testzentren

Laut Zoll gibt es in den Testzentren oftmals Personalmangel, sodass die Betreiber Probleme haben, Arbeitskräfte zu finden. " Oft werden die Zentren ganz schnell geöffnet, dann werden dringend Leute gesucht, die dort die Tests durchführen und dabei achten manche Betreiber nicht mehr so genau auf die Gesetzeslage ", sagt Ahland.

"Da gibt es sehr abenteuerliche Konstruktionen. Beispielsweise sind wir auch diesmal auf Leute gestoßen, die als freiberufliche Corona-Tester im Einsatz waren. Da müssen wir genau prüfen, wie die Beschäftigung aussieht." Jens Ahland, Sprecher Hauptzollamt Köln

Kontrollen in Köln und Umgebung: Nur wenige gravierende Verstöße

Bei den Kontrollen in etwa 100 Testzentren sind die Zöllner heute zwar auf einige Verdachtsfälle gestoßen, haben aber nur wenige gravierende Verstöße festgestellt. " Die Testzentren sollen aber im Fokus des Zolls bleiben ", sagt Zollsprecher Ahland.

