Die Sperrung auf der Vogelsanger Straße für den Autoverkehr hat am Freitagmorgen begonnen. Sie soll bis zum Montagmorgen (20.07.2020) andauern.

Keine weitere Partymeile erwünscht

Die Stadt will gleich am ersten Wochenende beobachten, ob die „hot-spots“ in der Kölner Innenstadt dadurch entlastet werden. Auf keinen Fall dürfe eine neue Party-Meile entstehen. Außerdem dürften Anwohner nicht gestört werden. Der Biergarten soll im Grüngürtelbereich der Vogelsanger Straße in Köln aufgebaut werden. Der Biergarten wird ehrenamtlich betrieben. Die Erlöse gehen an in Not geratene Gastronomen und Clubbetreiber.

Gastronomen müssen Konzept vorlegen

Die IG Gastro musste ein Konzept für die Einhaltung der Corona-Regeln vorlegen, das die Stadt genehmigte. Dazu gehört auch ein Abfallkonzept. Außerdem muss die Nachverfolgung der Besucher gewährleistet sein. An den vergangenen Wochenenden hatten Beamte des Ordnungsamtes und der Polizei immer wieder bestimmte Plätze und Straßen wegen Überfüllung räumen müssen.

Stand: 17.07.2020, 10:46