Männerdomäne endet: Erste Domschweizerinnen für Köln

Wie am Mittwoch (08.05.2019) bekannt wurde, werden zum ersten Mal vier Frauen im Kölner Dom als Domschweizerinnen in der Kathedrale unterwegs sein, neben den 26 männlichen Kollegen. Das Domkapitel will die neuen Mitarbeiterinnen in der kommenden Woche vorstellen.

Dompropst erhofft sich Bereicherung

Weiblich, katholisch und viel Menschenkenntnis: Das sind wichtige Kriterien, nach denen die Kirche die Domschweizerinnen ausgesucht hat. Dompropst Gerd Bachner erhofft sich von den vier neuen Schweizerinnen eine Bereicherung. Ein erster Schritt in Richtung Gleichberechtigung ist so getan.