Rami kommt aus Syrien und lebt seit 2014 in Deutschland. Für ihn ist das Ausländeramt das wichtigste Amt. Es entscheidet viel in seinem Leben, zum Beispiel über seinen Aufenthalt in Deutschland. Doch seit Corona sind die Ausländerämter in Köln überlastet und Betroffene klagen über monatelange Wartezeiten.

Ramis Aufenthalt gilt immer für drei Jahre, dann muss er ihn verlängern. „ Ich habe im Januar alle Unterlagen zu meinem Ausländeramt geschickt und dann nichts mehr gehört “, sagt er. Rami schickt alle Unterlagen per Mail und per Post. Auch telefonisch kann er das Amt nicht erreichen.

Kein Aufenthalt, keine Arbeitserlaubnis

Rami arbeitet bis August an einer Tankstelle, aber sein Aufenthaltstitel läuft ab und damit auch seine Arbeitserlaubnis. Sein Chef kann ihn nicht weiter beschäftigen.

Keinen Aufenthaltstitel zu haben bedeutet, dass man sich vom einen auf den anderen Tag in Deutschland illegal aufhält. Inzwischen hat Rami eine sogenannte Fiktionsbescheinigung, damit er sich ausweisen kann, aber damit ist sein Aufenthalt immer noch nicht sicher.

Kölner Flüchtlingsrat fordert mehr Personal in Ausländerämtern

Der Kölner Flüchtlingsrat betreut viele Geflüchtete. Rami ist kein Einzelfall, weiß Geschäftsführer Claus-Ulrich Prölß. „ Die Menschen bekommen über Monate keine Antwort. Das führt dann dazu, dass Aufenthaltspapiere nicht rechtzeitig verlängert werden. Mit der Folge, dass Menschen ihren Ausbildungsplatz, ihren Arbeitsplatz verlieren und dass sie keine Sozialhilfe mehr bekommen. “

Für den Flüchtlingsrat ist ganz klar: Es braucht mehr Personal in den Bezirks-Ausländerämtern, um den Rückstau an Anträgen abzuarbeiten.

Stadt Köln will Rückstau schnell anpacken

Die Stadt hat das Personal schon aufgestockt, aber aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Zugangsbeschränkungen zu städtischen Gebäuden von März bis Juni 2021.

Abläufe der Ausländerämter mussten umgestellt werden, aber nicht alle Aufgaben konnten schriftlich ohne persönliches Erscheinen erledigt werden. „ Diese mehrere tausend Termine mussten und müssen jetzt nachgeholt werden. Insgesamt hat sich die Beschwerdelage seit September 2021 deutlich verbessert “, sagt die Stadt.

Für Rami hat sich bis jetzt nichts geändert, er wartet immer noch seit Januar auf die Verlängerung seines Aufenthalts. Und darauf, dass er endlich wieder arbeiten kann.

Stand: 21.10.2021, 16:42