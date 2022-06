Jede Woche ein antisemitischer Vorfall in Köln

2021 gab es in Köln 55 antisemitische Vorfälle. Das ist etwa ein Fall pro Woche. Die Meldestelle hat die Vorfälle in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. So gab es Angriffe, Bedrohungen, Sachbeschädigungen und Massenzuschriften. Damit sind Zuschriften per Brief oder Mail an viele verschiedene Empfänger gemeint.

41 der erfassten Vorfälle gehören in die Kategorie " verletzendes Verhalten ", wie Anfeindungen.

Viele Holocaustleugner

Der Bericht unterscheidet die inhaltlichen Erscheinungsformen. Der größte Teil, etwa 40 Prozent, wird dem "Post-Shoa-Antisemitismus" zugeordnet. Dazu zählen Äußerungen, die den Holocaust leugnen. Bei den Vorfällen gab es auch Antisemitismus, der die Juden für die Politik Israels verantwortlich macht.

Auch Anti-Judaismus wurde registriert. Dabei werden Juden für den Tod Jesu Christi verantwortlich gemacht.