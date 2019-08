Panne: Autobahnkreuz Köln-Ost noch nicht frei

Im Kreuz Köln-Ost ist die Verbindung von der A3 auf die A4 Richtung Köln noch nicht frei. Die Sperrung sollte am Montagmorgen aufgehoben werden.

Firma räumte Sperrungen nicht weg

Nach WDR-Informationen hat die Firma, die Sperrungen und Hinweisschilder wegräumen sollte, dies noch nicht getan. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW dem WDR am Montagmorgen (12.08.2019) mitteilte, ist unklar, warum dies nicht geschah. Man werde dies jetzt klären.

Fünf Jahre Sperrung wegen Bauarbeiten

Wegen Bauarbeiten müssen Autofahrer seit fünf Jahren einen Umweg fahren. Statt direkt Richtung Köln Zentrum zu fahren, müssen sie auf der A 4 erst in die entgegengesetzte Richtung fahren und in Köln-Holweide drehen. Dann erst geht es weiter in die Kölner City. Grund für die Sperrung waren die Bauarbeiten am Kalktunnel und Bauarbeiten im Kreuz Köln-Ost.

Ursprünglich wollte der Landesbetrieb Straßen NRW die Verbindungsfahrbahn noch für weitere 2 Jahre sperren. Auch auf der A 4 soll gebaut werden. Nach Protesten von Autofahrern, Handwerk und Industrie hat Straßen NRW die Arbeiten aber so organisiert, dass die Sperrung endlich aufgehoben werden kann.