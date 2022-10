Wenn Nutria-Fleisch auf dem Teller landet

Essbar, fettarm und regional

Auch Birgit Jansen aus Neuss jagt Nutrias. Doch irgendwann wollte sie die geschossenen Tiere nicht mehr einfach so entsorgen. Genauso ging es Koch Johannes Siemes. Schließlich sei das Wild essbar, fettarm und regional. Die Idee zum Kuchkurs war geboren.

Beide sagen: Es kommt nur auf die Zubereitung an - und auf den nötigen Mut! Birgit Jansen und Johannes Siemes geben in den Kochkursen ihre Zubereitungstipps an die Teilnehmer weiter.

Ganz verschiedene Gerichte

Also ran ans Wild. Siemes erklärt zunächst, wie Nutrias zerlegt werden sollten. Eingeteilt in Küchen-Teams geht's danach an die Gerichte.