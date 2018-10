Der Koch eines Kölner China-Restaurants muss sich von Mittwoch an (17.10.2018) vor dem Kölner Landgericht wegen Totschlagverdachts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen vor, einen Kollegen getötet zu haben. Der Angeklagte machte im Prozess bislang keine Aussage.

Leichenfund in Müllsäcken

Spielende Kinder hatten die zerstückelte Leiche des Opfers vor zwei Jahren an verschiedenen Orten in Köln gefunden. Die Leichenteile waren in blauen Plastiksäcken verpackt gewesen.

Opfer und Tatverdächtiger kannten sich

Prozess dauert 17 Verhandlungstage

Opfer und mutmaßlicher Täter hatten laut Staatsanwaltschaft im selben China-Restaurant gearbeitet und auch im Restaurant-Gebäude gewohnt. Sie seien häufig im Streit aneinandergeraten.

Dieser Fall hatte sich laut Staatsanwaltschaft im Sommer 2016 ereignet. Die Kölner Kriminalpolizei hatte ihre Ermittlungen bis nach China ausgeweitet. Der Prozess soll 17 Verhandlungstage dauern. Ein Urteil fällt voraussichtlich im Dezember.



Stand: 17.10.2018, 13:52