Verdacht auf K.O.-Tropfen - Polizei ermittelt

In der Nacht vom 6. auf den 7. August war sie mit Freunden in einem Kölner Club. Es gab Long-Drinks und auch zwei Tequila-Shots. Als sie von der Toilette zurückkehrt, stellt sie plötzlich fest, dass sich ihre Wahrnehmung stark verändert hat.

" Meine Sinne waren getrübt ", sagt sie. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, weiß sie nicht mehr, wie es weiter ging. Ein Freund, der dabei war, sagt, dass Celina plötzlich zusammengesackt sei. Sofort bringt er die 21-Jährige zu Sanitätern im Club bereit. Schnell ist klar, dass Celina ins Krankenhaus muss. Später sagen die Mediziner, dass das schnelle Eingreifen von Celinas Bekannten genau richtig war.

Bewusstseinsverlust - Erinnerungslücken – Schaum vor dem Mund

Im evangelischen Krankenhaus in Köln-Kalk kümmern sich in dieser Nacht Notfallmediziner um Celina. Die Leiterin der Abteilung ist Dr. Sylvia Schacher. Die Medizinerin sagt, dass Celina zwischenzeitlich ins Koma gefallen sei – sie habe aber auch gekrampft wie bei einem epileptischen Anfall.

Diese und weitere Symptome, wie Erinnerungslücken, seien typisch für eine Konzentration K.o.- Mittel im Blut. Dr. Schacher sagt auch, dass bei einer Alkoholvergiftung mit vielleicht vier Promille im Blut einige dieser Symptome möglich wären, jedoch nicht bei der Alkoholmenge, die Celina im Blut hatte.

Erst nach Stunden ging es Celina etwas besser. Ein in der Klinik durchgeführter Test auf andere Drogen war negativ. Der endgültige Beweis, dass Celina K.o.- Mittel verabreicht bekommen hat, soll aber noch ein Test der Rechtsmedizin bringen.

Ermittlungen in solchen Fällen sehr schwierig

Die Polizei hat in dieser Nacht noch einen weiteren, ähnlichen Fall registriert. Im selben Club hatte eine junge Frau gefeiert. Auch ihr ging es in der Nacht ungewöhnlich schlecht. Am nächsten Morgen stellte sie ein Einstichloch an ihrem Oberschenkel fest. Für sie könnte es der Beweis sein, dass sie K.o.- Tropfen unbemerkt mit einer Nadel eingeflöst bekommen hat. Die Ermittlungen dauern an.

Auch Celina weiß nicht, wie sie die K.o .-Tropfen verabreicht bekommen haben könnte. Sie habe ihr Glas mit den Drinks stets im Blick gehabt, sogar die Hand " draufgehalten ".