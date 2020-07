Köln: Strafzettel können im Supermarkt bezahlt werden

Knöllchen kann man in Köln ab sofort an der Kasse im Supermarkt bezahlen. Die Stadt startet heute (29.07.2020) ein Pilotprojekt. Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes ist Köln die erste Kommune deutschlandweit, die einen solchen Service für ihre Bürger anbietet.

Erleichterung für Bürgerinnen und Bürger

Auf dem per Post zugestellten Strafzettel befindet sich in Köln künftig ein Barcode. Damit kann der Strafzettel zum Beispiel an der Supermarkt-Kasse bar oder per EC-Karte bezahlt werden. An dem neuem Bezahlsystem nehmen mehrere Supermarktketten, Drogeriemärkte und auch Tankstellen teil.

Organisiert werden die Zahlungsvorgänge über den kommerziellen Anbieter „Bahrzahlen“. Das Pilotprojekt ist zunächst auf ein Jahr angelegt. Die Maßnahme sei eine Erleichterung für die Bürger, sagt die Stadt Köln, da sie dann nicht mehr online überweisen oder extra zur Bank gehen müssen.

Stand: 29.07.2020, 11:54