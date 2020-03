Ausstellung: Geschichten vom stillen Örtchen

" Begleiten Sie uns auf die Toilette ", lautet die Aufforderung des LVR -Industriemuseums in Bergisch Gladbach - und das ist durchaus wörtlich gemeint. In der dortigen Sonderausstellung " Von der Rolle – KloPapierGeschichten " erfährt man ab Sonntag (01.03.2020) zwischen weiß gefliesten Wänden und jeder Menge Klo-Graffiti Interessantes über die Geschichte des stillen Örtchens.

Gezeigt wird auch eine Nachttopfkollektion und besondere Klopapierhalter ebenso wie als Möbel getarnte Toiletten der feinen Gesellschaft.

Von der Rolle: Klo-Papier-Geschichten im Industriemuseum.

Blick über den Schüsselrand

In der Schau kann der Besucher außerdem den Blick über den Schüsselrand wagen und einen Blick auf die Klos dieser Welt werfen - egal ob in der Wüste, im Dschungel oder im Gebirge. Und er erfährt: Der heutige Standard eines separaten Raumes - gut belüftet und mit Wasserspülung - ist so alt noch nicht.

Viele Menschen erinnern sich noch an den Gang über den Hof, das Entleeren der Jauchegrube oder an das Zeitungspapier, das geschnitten als "Klopapier-Ersatz" neben der Toilette lag. Auf dem Land ging man in den Stall, an den Misthaufen oder einfach in die Büsche. Badezimmer und WC fanden erst ab den 1960er-Jahren flächendeckend ihren Weg in alle Haushalte.

Klopapier als Rarität

Im Wandel der Zeit: Toilettenpapierhalter

1857 kam in den USA das erste Toilettenpapier auf den Markt. Doch erst 1958 stellte eine Firma hierzulande erstmals weiches Tissuepapier her. Bis dahin wurde Toilettenpapier aus harten, rauen Krepp produziert. 2017 verbrauchte jeder Deutsche 15 Kilogramm Toilettenpapier im Jahr. Es ist bei weitem das wichtigste Hygienepapier-Produkt.

" Toilettenpapier ist das Schwierigste, was man sammeln kann ", sagt Kuratorin Annette Schrick. Das hebe schließlich keiner auf. Umso schöner, dass in den Ausstellungsräumen noch Papier aus den 30er-Jahren zu sehen ist.

Und auch der Ausstellungsort passt zum Thema. Den Kulturwandel zum Klopapier zeigt das LVR-Industriemuseum in der Papiermühle Alte Dombach. Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Februar 2021 zu sehen.

Stand: 01.03.2020, 10:42