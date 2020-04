Kliniken in NRW: Zurück zum Normalbetrieb

Vor wenigen Wochen hatten Krankenhäuser eigene Stationen für Corona-Patienten geschaffen. Inzwischen haben sich viele Erkrankte erholt - Betten sind leer, Kapazitäten bleiben ungenutzt. Gleichzeitig war die Zahl der Patienten insgesamt gesunken, am Kreiskrankenhaus in Gummersbach zum Beispiel um etwa ein Drittel, wie die Klinik am Dienstag (28.04.2020) berichtete.

Corona-Stationen leeren sich

In Gummersbach gibt es wieder Termine für Operationen. Nach Aussage der Klinik haben sich schon viele Patienten gemeldet, die von der Rückkehr zum Normalbetrieb gehört hatten. Vorrang gibt das Oberbergische Kreiskrankenhaus den Patienten, die unter starken Schmerzen leiden oder die akut verletzt sind. Auf den eigens eingerichteten Corona-Stationen in Gummersbach und am Standort Waldbröl wird derzeit nur noch etwa ein Dutzend Kranke behandelt.

Auch Risiko-Patienten blieben weg

Auch in Herford, im Kreis Minden-Lübbecke und in Bielefeld waren die „planbaren“ Behandlungen extrem zurück gegangen, nach Angaben des Klinikums Herford um fast die Hälfte. In Bielefeld waren in einem Monat 800 Operationen ausgefallen. Besonders riskant: Auch bei Schlaganfällen und Herzattacken gab es weniger Patienten, möglicherweise weil die Angst vor einer Ansteckung im Krankenhaus größer war als die Sorge wegen akuter Beschwerden. „ Unter der Voraussetzung, dass die Regelungen für COVID-19 eingehalten werden, planen wir wieder die Rückkehr zum Normalbetrieb. “

Corona-Test für neue Patienten

Das Klinikum Bielefeld schränkte aber ein: „ In diesem Jahr schaffen wird den Betrieb, wie er vor Corona war, nicht mehr. “ Eine Bedingung gilt in allen Kliniken: Überall werden die Patienten aufwändig auf eine mögliche Erkrankung mit COVID-19 getestet, bevor sie stationär aufgenommen werden.

"Bei Lockerungen ist Disziplin das Wichtigste"

"Wir brauchen momentan nicht so viele Betten. Wir haben Nicht-Covid-Patienten, denen wir die Behandlung vorenthalten haben - das müssen wir jetzt rückgängig machen ", sagte Edgar Schömig, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik Köln in der Aktuellen Stunde. Die Belastung der Krankenhäuser hinge vor allem vom Reproduktionsfaktor ab. "Liegt dieser unter 1, ist alles gut. Liegt er darüber, könnten wir Probleme bekommen" , so Schömig.

Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen seien "ein Ritt auf Messers Schneide". Jede Lockerung müsse mit hohen Sicherheitsmaßnahmen einhergehen, sonst würde das in den letzten Wochen Erreichte wieder verschenkt werden. Bei Lockerungen sei Disziplin das Wichtigste - also weiter Abstand halten und Mundschutz tragen, wo es nötig sei.

Stand: 28.04.2020, 18:48