Abwerbe-Aktion verärgert Neusser Klinik

Eine Klinik in Mönchengladbach wirbt gezielt Pflegekräfte in Neuss ab und sorgt damit für Aufregung. Die Abwerbe-Aktion hat zwar schon im vergangenen Jahr angefangen, geht aber auch jetzt in der Corona-Krise weiter.

"Einfach nur peinlich"

"Einfach nur peinlich" , postete das Rheinland-Klinikum in Neuss. Das Abwerben von Pflegekräften beispielsweise durch Prämien sei zwar Alltag. Aber Slogans wie "Von Neuss nach Mönchengladbach: nur ein Katzensprung" gingen in diesen schweren Zeiten deutlich zu weit, so eine Klinikums-Sprecherin am Montag (23.03.2020).

Harter Kampf um Pflegekräfte

Als "kein unbekanntes Gebahren" beschreiben die Neusser St. Augustinus-Kliniken den harten Kampf um Pflegekräfte. Man bleibe aber gelassen, betont ein Sprecher. Die Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach wollten sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Stand: 24.03.2020, 07:11