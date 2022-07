Jülicher Forscher simulieren Klimawandel im Zeitraffer

Können Gerste, Kartoffeln, Weizen und Mais in Zukunft noch auf unseren Feldern wachsen, wenn es immer trockener und wärmer wird? Um Antworten zu finden, wollen Wissenschaftler des Instituts für Bio- und Geowissenschaften am Forschungszentrum Jülich den Klimawandel vorwegnehmen – in einer Art Zeitmaschine für Pflanzen und Böden.

Fünf Jahre bis zum Prototypen

Rund fünf Jahre dauerte die Entwicklung des Prototypen einer Klimakammer, von denen bis Ende nächsten Jahres sechs im Institut stehen sollen. Über den Aufbau des Großexperiments wird in der aktuellen Ausgabe der "intern" berichtet, dem Magazin für die Mitarbeitenden des Jülicher Forschungszentrums.

Jede Pflanzenkammer besteht aus mehreren Ebenen. Da ist zunächst das sogenannte Lysimeter. Diese große, runde Tonne wird wie eine riesige Plätzchen-Form in die Erde versenkt, um ein etwa 1,50 Meter mächtiges Stück Boden auszustechen.

Blick in den Boden

Über der Tonne befindet sich eine gläserne Pflanzenkammer, in der wie auf dem Feld Getreide oder Kartoffeln wachsen. Ihre Wurzeln wachsen in das Lysimeter hinein und können dort genau untersucht werden. In dem Experiment können die Wissenschaftler sozusagen in die Böden hineinschauen und die Bedingungen je nach Versuchsaufbau ändern.

Klimafaktoren nachstellen

Normen Hermes wird als Techniker die Experimente im Jülicher Forschungszentrum begleiten.

Mit einer komplexen Steuerung können die Forscher alle möglichen Klimafaktoren erzeugen. Zum Beispiel die Sonneneinstrahlung, Temperatur, Niederschlag oder den Kohlendioxid-Gehalt von Luft und Boden. Aber auch Jahreszeiten werden künstlich nachgestellt. So können die Wechselwirkungen zwischen Boden, Luft und Pflanzen genau gemessen werden.

Experimente starten ab 2024

Die Ergebnisse zeigen den Jülicher Forschern, wie sich der Klimawandel auf das Wachstum der Pflanzen und Ernteerträge auswirkt. Durch die Simulation werden Entwicklungen von Jahrzehnten auf Wochen oder Monate verkürzt. Bis die sechs Klimakammern voll einsatzfähig sind, müssen Wissenschaftler und Techniker noch einiges leisten. Denn alleine in diesem Jahr sollen noch rund 50.000 Einzelteile verbaut werden. Ab 2024 wird dann der Klimawandel im Zeitraffer starten.