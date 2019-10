"Klimasynode" im Rheinischen Revier kritisiert Bischöfe

Rund 100 Christen und Aktive aus der Klimabewegung haben im Rahmen einer Veranstaltung am Wochenende (19.10.2019/20.10.2019) den Braunkohletagebau Hambach besucht und mit Umsiedlern gesprochen. Die Zusammenkunft begann in der Dürener Kirche St. Marien.

Wo steht die Kirche?

Auf der Dürener "Klimasynode" ist über die ökologische Zerstörung und ihre sozialen Folgen diskutiert worden. Das Ziel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es, eine klare Positionierung der katholischen Kirche im Rheinischen Revier zu erreichen, das durch den Braunkohletagebau geprägt ist.

Kritik an Verkäufen an RWE

Die Kirche steht in der Kritik, weil sie Gebäude und Land für die Braunkohle an RWE verkauft. In der Abschlusserklärung der "Klimasynode von unten" wurde die Kirche aufgefordert, kein weiteres Land an den RWE-Konzern zu verkaufen und die bereits verkauften Kirchen nicht zu entwidmen.

Als Christ fühle man sich von der Kirche allein gelassen, sagte ein Teilnehmer des Treffens. Rund 4.000 Unterschriften wurden bisher für den Erhalt der Kirchen im Rheinischen Braunkohlerevier gesammelt. Bisher haben der Aachener, sowie der Kölner Bischof es abgelehnt, diese Unterschriftenlisten persönlich entgegenzunehmen.