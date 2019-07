Noch vor der Sitzung hatten der Jugendrat und Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung die Politiker dazu aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Zuvor hatten in Nordrhein-Westfalen etwa Herford, Münster, Bochum, Aachen und Bottrop den sogenannten Klimanotstand erklärt. Die Städte verpflichten sich in der Regel dazu, bei relevanten Anträgen etwaige negative Auswirkungen auf Atmosphäre und Klima abzuschätzen - und Lösungen, die sich positiv auf das Klima auswirken, zu bevorzugen.