Duisburg: Spatenstich für "enerPort II"

Vor dem offiziellen Spatenstich erklärte der extra angereiste nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Duisburger Hafen sei „ für unser Land ein wichtiges Tor zur Welt. “ Er stehe für Offenheit, freien Handel und für Innovationen.

Umstellung auf klimaneutral

Das neue Terminal soll in Zukunft 235.000 Quadratmeter groß sein und ein Umschlagplatz für 850.000 Container im Jahr werden. Es wird nach und nach errichtet, so dass schon Mitte des kommenden Jahres Waren von Schiffen, LKW und Zügen auf andere Transportmittel umgeladen werden können. Die gesamte dafür benötigte Energie soll durch Wasserstoff erzeugt werden, in Brennstoffzellen und speziellen Block-Heizkraftwerken. Die dabei entstehende Abwärme heizt Wohnungen in der näheren Umgebung. Der Wasserstoff wird zunächst mit Schiffen angeliefert, längerfristig soll das Terminal an das Pipelinesystem von Air Liquide im benachbarten Oberhausen angeschlossen werden. Der Duisburger Hafen will mit dem von Land und Bund geförderten Projekt den ersten Schritt auf dem Weg zu einer besseren Klimabilanz gehen.