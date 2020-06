Kleve: Einsatz mit Hubschrauber gegen Schleuserbande

Wie die Staatsanwaltschaft Kleve mitteilt, fanden die Durchsuchungen am Mittwoch (24.06.20) in insgesamt 15 Wohnungen und Geschäftsräumen in Kleve, Oberhausen, Krefeld, Gießen und Freiburg sowie mit Hilfe der schwedischen Polizei in einer Wohnung in Schweden statt.

Verdacht der bandenmäßigen Einschleusung

Wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Einschleusung stehen sechs iranische Staatsangehörige sowie ein Schwede im Fokus der Ermittler. Ihnen wird die bandenmäßige Einschleusung von Iranern mit dem Flugzeug von Teheran über Istanbul nach Deutschland vorgeworfen. Die Tatverdächtigen sollen dabei laut Staatsanwaltschaft erschlichene Schengen-Visa genutzt haben.

Staatsanwaltschaft vollstreckt zwei Haftbefehle

Während der Durchsuchungsmaßnahmen wurden laut Staatsanwaltschaft zwei Haftbefehle gegen zwei Hauptverdächtige vollstreckt. Außerdem wurde umfangreiches Beweismaterial wie Handys, Datenträger und Unterlagen sichergestellt. Während des Einsatzes kreiste zur Unterstützung ein Hubschrauber über dem Klever Stadtgebiet.

Bereits 2018 Festnahme wegen falschem Pass

Bereits im September 2018 nahmen Bundespolizisten am Flughafen Weeze einen Iraner in Gewahrsam, der sich bei der Ausreise nach Großbritannien mit einem verfälschten niederländischen Reisepass auswies. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Landes- und Bundespolizei wurde im Januar 2019 durch die Staatsanwaltschaft Kleve beauftragt.

Stand: 24.06.2020, 12:13