Zweijähriger fällt ins Gleisbett

Stand: 12.04.2022, 14:44 Uhr

Ein zweijähriger Junge ist beim Einsteigen in eine S-Bahn am Kölner Hauptbahnhof in das Gleisbett gefallen. Die Bundespolizei warnt in dem Zusammenhang noch einmal eindringlich vor lebensgefährlichen Situationen auf Bahnsteigen.