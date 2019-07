Am Donnerstagnachmittag ist eine Fünfjährige in Bonn schwer verletzt worden. Das Kind hatte sich an ein Busfenster gelehnt, als die Scheibe zerbrach. Das Mädchen stürzte daraufhin auf die Fahrbahn.

Mit Bruder in Linienbus unterwegs

Das Mädchen war zusammen mit ihrem 8-jährigen Bruder in einem Linienbus unterwegs. Wie die Polizei am Freitagmorgen (19.07.2019) mitteilte, lehnte sich die Fünfjährige an ein Fenster im hinteren Bereich des Busses, als die Scheibe zerbrach. Das Kind stürzte daraufhin aus dem fahrenden Bus auf die Fahrbahn.

Das Mädchen erlitt Schnittverletztungen und eine Platzwunde am Kopf. Es wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.